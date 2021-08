Op het officiële Xbox YouTube kanaal hebben Microsoft en ontwikkelaar Relic Entertainment een tweetal korte Age of Empires 4 trailers gepubliceerd. De eerste richt zich op gevechten die zich op het water afspelen. In de game kun je namelijk een vloot bouwen, waardoor je ook om controle over de zeeën in de game kunt strijden.

In de tweede trailer zie je de Abbasid Dynasty factie aan het werk. Er wordt kort de nadruk gelegd op hun inzet van kamelen op het strijdtoneel. Daarnaast zie je ook het speciale gebouw waarmee je meer wijsheid verkrijgt, wat je rijk ook sneller doet evolueren. Age of Empires 4 komt op 28 oktober uit op de pc. De game wordt ook direct aan Game Pass toegevoegd.