Nintendo laat vandaag weten dat de Super Nintendo Entertainment System controller voor de Nintendo Switch weer op voorraad is en dat je deze nu online bij Nintendo kunt bestellen. Deze controller is identiek aan de oorspronkelijke controller van de SNES en kost momenteel €29,99.

Er zit echter wel een addertje onder het gras, want deze controller is enkel verkrijgbaar voor mensen die een actief betaald Nintendo Online-lidmaatschap hebben. Per actief account kunnen maximaal vier controllers besteld worden en daarvoor kan je hier terecht.

Verder geldt er tot 8 augustus een korting van 50% op de NES-controller en de levering van de controllers zal tussen 4 en 13 augustus plaatsvinden. Bij de controllers zit ook een USB-kabel inbegrepen om deze op te laden.