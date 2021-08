Een foutje of een verrassing? Wat het ook zijn mag, Diablo III: Ultimate Evil Edition is momenteel gratis te verkrijgen op de Xbox. Hiervoor dien je Xbox Live Gold te hebben en anders Game Pass Ultimate. Als je lid bent, dan kun je deze Blizzard topper gratis claimen en spelen.

Opvallend is wel dat het enkel om de Xbox versie van de game gaat, de pc-versie van Diablo III is niet gratis verkrijgbaar. Dit suggereert dus ook dat het misschien niet helemaal de bedoeling is dat deze game gratis is, dus claim snel jouw exemplaar voordat het weer wordt aangepast.

