Het duurt niet lang meer voordat seizoen vijf van Call of Duty: Warzone van start gaat. Naar verwachting zal dit ergens volgende week gebeuren, want dat is ook het moment dat de huidige Battle Pass afloopt. Inmiddels is Treyarch via verschillende social media begonnen met teasen, maar voor een aantal dataminers was dit simpelweg niet genoeg.

De handige jongens en meisjes zijn daarom weer in de bestanden gaan graven en niet zonder resultaat: het account CallofDutyLeakz lekte de bovenstaande cover art, die de komst van een nieuwe Operator én een nieuw wapen lijkt te onthullen. Details over deze Operator zijn uiteraard nog schaars, maar kijkend naar het wapen lijkt het toch verdacht veel op een Tec-9 machinepistool, die nog nooit eerder in een Call of Duty-game is verschenen.

Het Twitter-account kon niet met zekerheid zeggen of de leaks kloppen, dus we zullen moeten afwachten tot de start van het vijfde seizoen.