Een nieuwe maand betekent natuurlijk nieuwe games voor PlayStation Plus abonnees en dat zijn er in augustus net zoals in juli weer drie. Twee games voor de PlayStation 4 en een game voor de PlayStation 5. De wisseling van de wacht heeft inmiddels plaatsgevonden in de PlayStation Store en zodoende kunnen we melden dat de nieuwe line-up online is gegaan.

Voor de PlayStation 5 kun je Hunter’s Arena: Legends downloaden en daarvoor kan je hier terecht. Op de PlayStation 4 kun je aan de slag met Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville en Tennis World Tour 2. Die eerste kun je hier vinden en de tweede hier.

Vanzelfsprekend zijn beide games voor de PlayStation 4 ook uitstekend op de PlayStation 5 te spelen, dit dankzij de backwards compatibility.