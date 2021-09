Hierboven kunnen jullie de winnende foto aanschouwen van de PlaySense Ghost of Tsushima: Director’s Cut fotowedstrijd. ‘Mijn naam is Jefff’ (Discord) is de maker van deze foto en wij feliciteren de gelukkige winnaar met dit prachtig vastgelegde moment. Bij dezen is de wedstrijd ten einde gekomen, maar binnenkort zal er een nieuwe volgen. Je zult hier op de site vanzelf een bericht voorbij zien komen van de volgende fotowedstrijd, alsook om welke game en welk platform het gaat.

