Pokémon Snap was een prominente voorjaarstitel van Nintendo die voor een aangename afwisseling in gameland wist te zorgen. Zo’n drie maanden na de release krijgt de game een gratis content update.

De update verschijnt vandaag al in Amerika, maar wij zullen nog even moeten wachten tot vannacht. Zodra de update geïnstalleerd is, krijg je toegang tot drie frisse omgevingen waarin zich 20 nieuwe pokémon bevinden. Hieruit haal je weer zes kersverse expedities. De details van de sfeervolle landstreken vind je hieronder.

Secret Side Path (Day/Night) – Here players will shrink to a tiny size and play the game from a new perspective Pokémons will be gigantic! Players will be able to hear their breathing and footsteps in this area, and spot new kinds of behavior from Pokémon they have seen before.

– Here players will shrink to a tiny size and play the game from a new perspective Pokémons will be gigantic! Players will be able to hear their breathing and footsteps in this area, and spot new kinds of behavior from Pokémon they have seen before. Mightywide River (Day/Night) – Mightywide River is a water body in Belusylva Island where you can conduct research riding down the river and find rapids while searching for for Pokémon.

– Mightywide River is a water body in Belusylva Island where you can conduct research riding down the river and find rapids while searching for for Pokémon. Barren Badlands (Day/Night) – Located in the Voluca Island, where dry winds from the desert blow, you will find geysers and poison emitting swamps. Here you can find Pokémon hiding underground or in the rocky cliffs.

In de nieuwste Tweets van de Poke Times op Twitter, zien we ook korte clips van deze omgevingen terug. Ook deze hebben we natuurlijk bijgevoegd voor je en zijn hieronder te bekijken.

Welke nieuwe pokémon heb jij gespot in de bovenstaande video’s? Laat het ons weten in de comments hieronder!