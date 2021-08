Het team dat instaat voor de ontwikkeling van Microsoft Flight Simulator kondigt aan dat de game vandaag een gloednieuw vliegtuig ter beschikking stelt voor diens spelers. Al hangt daar wel een stevig prijskaartje aan vast.

Het Husky A-1C vliegtuig is vanaf vandaag beschikbaar in de in-game store voor €14,99. Het is het meest geavanceerde en krachtigste toestel binnen het aanbod vliegtuigen van het merk ‘Husky’ en staat bekend om zijn snelle tijden waarin het vliegtuig opstijgt. Bovendien presteert het vliegtuig in diverse omstandigheden over de gehele wereld gaande van simpele wieltjes op asfaltbanen tot skilatten op de ijzige gletsjers.

Dankzij de nieuwe ‘Land Anywhere” feature kan je als speler met dit toestel pas echt ervaren hoe het voelt om in verschillende omstandigheden te landen en vliegen. De Husky A-1C is van top tot teen herwerkt om te gebruiken in Microsoft Flight Simulator en bevat zelfs een touchscreen aan boord om verschillende parameters op het scherm te controleren.

De game is verkrijgbaar voor de Xbox Series X|S, Windows 10 pc’s en beschikbaar als onderdeel van Xbox Game Pass.