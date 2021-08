Super Smash Bros. Ultimate fans hebben dit weekend weer iets moois om naar uit te kijken, de populaire fighter/partygame krijgt namelijk weer een nieuw Spirit evenement, die ditmaal geheel in het teken staat van het onlangs uitgebrachte Mario Golf: Super Rush.

Net zoals bij andere evenementen, zal deze editie maar beperkt beschikbaar zijn: vanaf vrijdag 6 augustus tot en met woensdag 11 augustus. Er zijn in die periode drie nieuwe Spirits in de game te vinden: Mario, Peach en Luigi. Tevens kun je tijdens dit evenement extra Gold verdienen, mocht je erin slagen om deze Spirits te verslaan.

Ondertussen kunnen we nog even speculeren over het laatste personage van Smash Bros. Ultimate. Weten jullie wie het gaat worden? Laat het weten in de comments!