Bij PlaySense zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om onze lezers op de hoogte te houden van het laatste gaming nieuws of hot topics in de schijnwerpers te plaatsen. Als volgende stap kijken we ditmaal in de richting van een onderwerp dat de afgelopen maanden bij vele gamers, ouders en kinderen steeds populairder werd, namelijk Pokémon TCG.

Vanaf vandaag is de Marnie Premium Tournament Collection Box beschikbaar. Wat deze box zo bijzonder maakt zijn de 4 promo-kaarten van Marnie die in deze box zitten. Voornamelijk de kaart die vooraan de box pronkt is een echte topper en was onderdeel van de Japanse versie van Shining Fates. Voor de Westerse release werd deze kaart echter uit de set gehaald en vrijgegeven als promo-kaart in deze box. Naast de 4 promo-kaarten bevat de Marnie Premium Tournament Collection box:

7 booster packs (3x Chilling Reign, 2x Battle Styles, 1x Vivid Voltage en 1x Darkness Ablaze)

65 Marnie card sleeves

1 Marnie deck box

1 Marnie metallic coin

2 coin condition markers

1 code card

6 tournament-ready damage dice

Het pakket heeft een adviesprijs van 39,99 euro. Helaas is deze box haast overal uitverkocht en zien we de prijzen in winkels vaak schommelen tussen de 45-50 euro. Desalniettemin is dit een absolute must-have voor verzamelaars gezien de enorme populariteit van de Marnie promo-kaart.