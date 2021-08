We weten al geruime tijd dat er dit najaar een nieuwe Call of Duty verschijnt onder de codenaam Vanguard. Er zijn ook al talloze berichten over het nieuwe deel verschenen en één daarvan is dat de game waarschijnlijk plaats zal vinden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat de game inhoudelijk bevat was nog onduidelijk, maar Activision heeft daar nu iets meer over onthuld.

Tijdens een meeting over de financiële resultaten van het afgelopen kwartaal kwam meer informatie over Vanguard naar buiten. Zo onthulde de uitgever dat de game een singleplayer, een coöperatieve modus en uiteraard een multiplayer ervaring zal bevatten. Je zou het de bekende formule kunnen noemen, maar nu weten we in ieder geval dat deze componenten aanwezig zullen zijn. Call of Duty: Black Ops 4 had bijvoorbeeld geen singleplayer en dat zorgde voor aardig wat discussies in de community.

Verder zal Vanguard onderdeel zijn van de volgende grote stap om Warzone verder te integreren in de franchise. Zo zal Warzone volgens geruchten ook voorzien worden van een nieuwe map die gebaseerd is op de Tweede Wereldoorlog. We zijn inmiddels al in augustus en we gaan binnenkort ongetwijfeld meer over het deel van dit jaar horen.