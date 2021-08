Een tijdje geleden zijn de NOTHING ear (1) in het leven geroepen en ze zijn nu al niet aan te slepen. Bij de eerste golf pre-orders waren ze namelijk al binnen een minuut uitverkocht. Dit als we het persbericht mogen geloven althans. Dat is een behoorlijke prestatie voor een product dat nieuw is en net op het toneel is verschenen. Het helpt natuurlijk wel mee dat het design er voortreffelijk uitziet, het licht is qua gewicht, dat het ANC bevat en draadloos kan opladen.

De hele set wordt aangeboden voor €99,- en mocht je geïnteresseerd zijn, dan moet je er snel bij zijn, want op 7 augustus kun je via kith.com weer een setje NOTHING ear (1) bestellen en je kan ook bij MR Porter terecht. Deze twee leveren namelijk naar Nederland.

Of de nieuwe transparante in-eartjes ook echt de moeite waard zijn, kunnen we enkel zeggen zodra we een review exemplaar toegestuurd krijgen. We houden jullie dus op de hoogte.