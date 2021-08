Nintendo heeft met de Switch een uitstekend platform in handen dat al sinds de release zeer goed verkoopt. Het bedrijf heeft nu nieuwe informatie omtrent verkoopcijfers bekendgemaakt en daaruit blijkt dat de handheld de 90 miljoen verscheepte units nadert. Op 30 juni eerder dit jaar stond het aantal op 89.04 miljoen verscheepte units. Dat zijn er 4.45 miljoen meer ten opzichte van 31 maart 2021.

Daarnaast maakt Nintendo bekend dat er meer dan 85 miljoen Nintendo Switch consoles verkocht zijn aan de consument en dat is een stijging van 4 miljoen ten opzichte van het kwartaal eerder. Ondanks deze goede cijfers is er wel een daling van 21.7% te zien ten opzichte van vorig jaar. Verder werden er 3.31 miljoen normale Nintendo Switch consoles verkocht en 1.14 miljoen Nintendo Switch Lite consoles, wat samen dus het totaal van 4.45 miljoen maakt.

Met deze aantallen is de Nintendo Switch de PlayStation 3 officieel voorbij, die staat namelijk op 87.4 miljoen verscheepte units. Het einde lijkt ook nog niet in zicht, want op 8 oktober zal Nintendo de OLED-versie van de Switch uitbrengen, wat ongetwijfeld weer voor een boost in de verkopen zorgt.