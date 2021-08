Wie de Epic Games Store in de gaten houdt, zal weten dat er regelmatig mooie titels gratis weggegeven worden. Momenteel is het de beurt aan A Plague Tale: Innocence en Minit. Die eerste kregen we als PS-fanaten ook afgelopen maand al bij ons PS Plus abonnement. Mocht je de game echter ook op pc willen spelen, ga dan snel even naar de Epic Games Store en claim de game voor 12 augustus.

Ook de volgende gratis game is al bekend en het gaat hier om de open wereld RPG Rebel Galaxy. Deze game is vanaf 12 tot en met 19 augustus gratis. Epic beweerde in januari dat de Epic Games Store meer dan 160 miljoen pc-gebruikers had aangetrokken sinds de lancering in december 2018. In 2020 alleen gaf Epic 103 games weg die gezamenlijk 2407 dollar waard zijn. Ons hoor je niet klagen, wekelijks één of twee gratis games erbij en het enige wat je moet doen is een Epic-account aanmaken. Waar wacht je nog op?