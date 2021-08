Soccer Manager is een voetbalmanagementgame, zoals de titel het eigenlijk al weggeeft. Met meer dan 800 clubs uit 33 landen kan je jouw managing vaardigheden uitleven in deze game voor op je mobiel. Alle aspecten van het in de rechte banen leiden van een voetbalteam komen hier om de hoek kijken, dus je krijgt je handen vol aan bezigheden. Soccer Manager 2022 is het nieuwe deel dat wereldwijd op 1 oktober dit jaar zal verschijnen voor zowel Android als iOS.

Je kan je al voorregistreren via Google Play of in de App Store en daarmee ook drie dagen eerder toegang krijgen tot de game, gepaard met exclusieve beloningen. Hieronder kan je de trailer vinden van Soccer Manager 2022.