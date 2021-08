Tegenwoordig met het succes van de Nintendo Switch en de aankomende OLED-versie, valt niet te ontkennen dat hier een enthousiast publiek voor is. Sterker nog, Valve doet doodleuk mee aan deze markt met de Steam Deck, die nou al uitverkocht is. GingerOfOz pakt het op een andere manier aan. Deze kerel maakt zijn eigen portable versie van consoles. Zo heeft hij eerder een Nintendo Wii gemod tot een handheld die hetzelfde formaat heeft als een GameBoy Color. Of zoals GingerOfOz het zelf noemt, de Wii Boy Color.

Nu heeft hij iets anders gemaakt, dat door het leven gaat als de PS2 Eclipse. Jawel, een handheld die eigenlijk gewoon een handheld versie is van een PlayStation 2. Het toffe is dat het moederbord van een PS2 er in zit, hoewel de overbodige stukjes eraf getrimd zijn voor een wat kleiner formaat. Verder is het omhulsel van de handheld met een 3D printer geproduceerd, zijn de face-buttons van een PS Vita, de pookjes van een Joy-Con en zit er een 5” 480p scherm in verwerkt.

Hoewel de Wii Boy Color in beperkte oplage werd verkocht (ongeveer 50 stuks) heeft GingerOfOz al aangegeven niet meerdere van de PS2 Eclipse te maken. Dat is jammer, maar het is wel leuk om het hieronder in werking te zien samen met een uitgebreide uitleg over hoe hij dit project heeft aangepakt.