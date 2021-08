Mass Effect: Legendary Edition kwam in mei van dit jaar uit en wist goed te scoren bij de media. Gamers hebben met hun portemonnee laten weten hoe zij over de trilogie denken.

Als er een remaster van een game wordt uitgegeven is het altijd de vraag in hoeverre er verbeteringen zijn doorgevoerd. Regelmatig zie je dat alleen de resolutie is verhoogd of wat andere kleine aanpassingen zijn gedaan en dan houdt het op.

Electronic Arts heeft met Mass Effect: Legendary Edition laten zien hoe een ‘echte’ remaster eruitziet. Dit heeft geresulteerd in verkopen die boven de verwachtingen van EA uitstijgen, hoewel concrete verkoopaantallen niet genoemd werden. De uitgever stond altijd sceptisch tegenover een remaster van de bekende trilogie, maar CEO Andrew Wilson is nu blij dat ze uiteindelijk toch overstag zijn gegaan.

“The launch of Mass Effect Legendary Edition, the remaster of the first three Mass Effect games, reignited the passion of fans around the world, driving sales performance well above our expectations,”