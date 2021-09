Afgelopen week was Overwatch de deal van de week in de PlayStation Store en ook deze week heeft Sony weer een nieuwe deal voor ons klaargezet. We nemen afscheid van de helden shooter en we verwelkomen Mass Effect: Legendary Edition.

Deze editie brengt alle drie de games met zich mee en je kunt ze opnieuw beleven met verbeterde graphics en meer. Via de onderstaande deal kan je deze editie aanschaffen met 29% korting. Mocht je al die tijd al getwijfeld hebben over deze uitgave, dan is dit wellicht je kans.

Mass Effect: Legendary Edition – Van €69,99 voor €49,69

Als je meer wilt weten over deze bundel, dan verwijzen we je graag door naar onze special. Heb je PSN-tegoed nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.