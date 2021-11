De bibliotheek van Xbox Game Pass wordt geregeld uitgebreid met nieuwe titels. Deze week maakte Microsoft een reeks titels bekend die deze maand aan het aanbod van de service worden toegevoegd. Mogelijk staat er binnenkort nog een andere grote titel op de planning voor Game Pass, die Microsoft nu zelf wellicht onbedoeld gelekt heeft.

De Poolse website XGP merkte namelijk op dat de Poolse versie van de Xbox Store een icoon van Game Pass toont bij Mass Effect: Legendary Edition. Dit icoontje staat in de Store weergegeven bij alle titels die via de service worden aangeboden. Ook de Engelse versie van de Store geeft op het moment van schrijven Mass Effect: Legenadry Edition weer als Game Pass-titel, zoals je in de onderstaande afbeelding kunt zien.

Het kan natuurlijk om een foutje gaan, maar het zou ook zomaar kunnen dat Microsoft hiermee zelf vroegtijdig heeft gelekt dat Mass Effect: Legenadary Edition binnenkort naar Xbox Game Pass komt. Indien er een officiële aankondiging komt, dan kun je het uiteraard hier op PlaySense lezen.

Mass Effect: Legendary Edition verscheen eerder dit jaar en is een bundel van de oorspronkelijke trilogie van de reeks. De bundel bevat remasters van de singleplayercampagnes van Mass Effect, Mass Effect 2 en Mass Effect 3. De heruitgave viel goed in de smaak, zoals je ook in onze Special kunt lezen.