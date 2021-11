Met enige regelmaat wordt het aanbod van Xbox Game Pass van een update voorzien en zo heeft Microsoft ook vandaag weer nieuwe releases aangekondigd. Het gaat om een tiental games die vanaf vandaag zullen verschijnen via de abonnementsservice, alsook titels die later deze maand beschikbaar komen.

Zoals gebruikelijk hebben we alles weer op een rijtje gezet, dus kijk snel verder om te zien wat je mag verwachten de komende dagen/weken.

Nu beschikbaar

Dead Space (Cloud)

Dragon Age: Origins (Cloud)

17 november

Next Space Rebels (Cloud, console en pc)

18 november

Exo One (Cloud, console en pc)

Fae Tactics (Cloud, console en pc)

My Friend Pedro (Cloud, console en pc)

Undungeon (Cloud, console en pc)

23 november

Deeeer Simulator (Cloud, console en pc)

Mortal Shell (Cloud, console en pc)

30 november

Evil Genius 2 (Cloud, Console en pc)

Naast dat er nieuwe games bijkomen in Xbox Game Pass, zijn er ook games die de service weer verlaten. Op 30 november zullen de onderstaande titels uit het aanbod verdwijnen en vanaf 8 december zal Destiny 2: Beyond Light niet langer beschikbaar zijn via de service.

Call of the Sea (Cloud, console en pc)

FIFA 19 (Console en pc)

Football Manager 2021 (pc)

Football Manager 2021 Xbox Edition (Console en pc)

Haven (Cloud, console en pc)

Hello Neighbor (Cloud, console en pc)

Morkredd (Cloud, console en pc)

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (pc)

