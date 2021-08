De kogel is dan eindelijk door de kerk: onlangs kregen we de bevestiging dat er een remake van de oorspronkelijke Dead Space in de maak is. Erg veel info hebben we momenteel echter nog niet en we hebben momenteel ook nog geen officiële releasedatum gekregen. Jeff Grubb van GamesBeat lijkt echter toch ietwat meer info te hebben.

Volgens zijn bronnen zou de game namelijk mikken op een release tijdens de herfst van 2022, wat het een gepaste titel voor Halloween zou maken. Uiteraard is de herfst van 2022 nog even van ons verwijderd en gezien de erg turbulente staat van de wereld momenteel, is de kans groot dat dit nog zal veranderen in de toekomst. Afwachten is dus momenteel de boodschap!

Dead Space komt ons (opnieuw) de stuipen op het lijf jagen op de PS5, Xbox Series X|S en pc.