Op de officiële nieuwspagina van Xbox heeft men een tweede /twitchgaming Showcase: [email protected] aangekondigd, die op 10 augustus plaatsvindt en waarbij men opnieuw focust op allerhande indie-games.

De livestream is voor ons te bekijken op dinsdag 10 augustus omstreeks 18:00 uur en zal zowel aangekondigde en nieuwe games tonen. Zo komen studio’s als Rebellion en Chump Squad zeker aan bod om te tonen wat zei in petto hebben voor de Xbox-gamers. Fans krijgen meer te zien van The Artful Escape, OlliOlli World, Library of Ruina en RPG Time. Maar ook verscheidene andere games komen voorbij met meer nieuws en aankondigingen.

Als extraatje laat men ook weten dat de Xbox Game Pass aan bod komt en er verschillende live game demo’s zijn. De livestream kan je bekijken op Twitch.tv/twitchgaming of Twitch.tv/xbox.