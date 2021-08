Er komt steeds meer en meer aan het licht tijdens de rechtszaak tussen Epic Games, Apple, maar ook Google omtrent het hele verdienmodel dat elkaar in de weg staat. Uit bepaalde documenten is naar voren gekomen dat Google overwoog om Epic Games te kopen. De reden was puur om de irritaties en competitie uit de weg te gaan die Epic Games destijds had met Google. Tim Sweeney laat in een Twitterbericht weten dat Epic Games hier destijds niet van op de hoogte was en dat bij het naar buiten komen van deze details, ook hij dit nu voor het eerst vernam.

This was unbeknownst to us at the time, and because of the court’s protective order we’re just finding out now about Google’s consideration of buying Epic to shut down our efforts to compete with Google Play.https://t.co/HSS1edUrQm — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 6, 2021

Het is een vrij ingewikkeld en lang verhaal, maar het komt erop neer dat de procedure via Google Play te ingewikkeld zou zijn voor de smaak van Epic Games, waardoor er gekeken is naar manieren dat de consument Fortnite direct zou kunnen downloaden via Epic. Om het in een groter beeld te trekken: wat Epic Games hiermee zou veroorzaken door deze situatie in de rechtszaal, is dat Google en Apple erg veel geld kunnen mislopen en meer in het laatje brengen van Epic Games (uiteraard). Dit verhaal is nog lang niet klaar en wordt dus vervolgd. De rechtszaak is op zijn allerminst sappig te noemen.