Voor de consoles konden gamers losgaan in My Friend Pedro. Een opvallende game met een bijzonder figuur dat met gekke capriolen van alles en nog wat aan gort schiet. Devolver Digital heeft ditmaal iets voor de mobile gebruikers. My Friend Pedro: Ripe for Revenge is uitgebracht voor zowel iOS- als Android-gebruikers. Deze versie van de game is geen port van het origineel, maar een compleet nieuwe ervaring speciaal voor de mobiele gamers.

Het principe blijft hetzelfde: wederom 37 levels waar je doorheen kunt rennen of met de motor of een skateboard doorheen kunt rijden, gepaard met een hoop actie dankzij je schietijzers. Vergeet ook niet af en toe de tijd te vertragen en met de touch-controls heb je wat plezier in handen. Hieronder kan je de release trailer bekijken.

My Friend Pedro: Ripe for Revenge is nu beschikbaar en is free-to-play. Je kan de game hier voor iOS downloaden of hier voor Android.