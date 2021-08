Tot en met 18 augustus hebben heeft men de mogelijkheid om in Final Fantasy Brave Exvius unieke content vrij te spelen. In deze periode is er namelijk een collaboratie event met Final Fantasy VII Remake, wat betekent dat de gepixeleerde stijl van Brave nu toegepast wordt op enkele personages uit Final Fantasy VII Remake.

Zo kun je Final Fantasy VII Remake summons oproepen, zoals Sephiroth (als Neo Vision unit), maar ook Biggs, Wedge en Barret. Dagelijks krijg je dan ook toegang tot een gratis summon, wat betekent dat je tot 20 augustus bijna 160 gratis kan behalen. Als je voor 18 augustus inlogt krijg je Aerith ook nog gratis. Dagelijks kan je ook maximaal 10-unit fragmenten oproepen met gebruik van 10.000 Friend Points om Neo Vision units vrij te spelen.

Er zal ook een raid evenement plaatsvinden, genaamd de Destiny’s Crossroads. Hierin krijg je toegang krijgt tot het Masamune wapen uit Final Fantasy VII Remake en het recept om het zelf te maken, mits je het event volbrengt. Ook zijn de handschoenen van Sephiroth, de zonnebril van Barret en een NV EX Ticket enkele van de beloningen die je kunt krijgen. Je krijgt ook de kans om tegen Rufus Shinra te vechten en na hem te verslaan krijg je de Brave Insignia van Final Fantasy VII. Ook kan je zijn wapen krijgen, de Guard Stick, inclusief recept.

Er is een hoop te doen en te krijgen tijdens dit event, dus duik er snel in. Mocht je Final Fantasy Brave Exvius nog niet op je mobiel hebben dan kun je het hier downloaden voor iOS en hier voor Android.