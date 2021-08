Nintendo heeft onlangs de nieuwste kwartaalcijfers bekendgemaakt. In het afgelopen kwartaal werden 4.45 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch verkocht, wat een afname is vergeleken met de periode daarvoor. Toch zorgt dit nieuwe aantal verkochte exemplaren ook voor goed nieuws, want Nintendo heeft nu een indrukwekkende mijlpaal bereikt.

Met deze nieuwste cijfers is Nintendo namelijk de grens van 800 miljoen verkochte consoles en handhelds gepasseerd. Hoewel Nintendo al in 1889 werd opgericht als producent van speelkaarten, bracht het bedrijf pas in 1983 de eerste spelcomputer uit in de vorm van de NES (de Color TV-Game wordt bij deze cijfers niet meegerekend). Sinds dat jaar zijn er diverse nieuwe consoles en handhelds uitgebracht en van al die apparaten bij elkaar zijn nu wereldwijd dus meer dan 800 miljoen exemplaren verkocht.

Dat maakt Nintendo met afstand de nummer 1 consolefabrikant in de wereld. Ter vergelijking: Sony heeft in totaal zo’n 565 miljoen consoles en handhelds verkocht, terwijl de teller bij Microsoft op ongeveer 170 miljoen staat. Nintendo is dus veruit de koploper en de grens van 800 miljoen verkochte systemen is een mooie prestatie.