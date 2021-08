Iron harvest verscheen bijna een jaar geleden op Steam en werd daar positief ontvangen. Een console-editie kon daarom niet uitblijven en na een enige tijd van stilte heeft men een releaseperiode vrijgegeven waarin we de game mogen verwachten op de Xbox en PlayStation.

King Art Games heeft namelijk aangekondigd dat Iron Harvest eind 2021 verschijnt op de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S. De versie die op de consoles verschijnt zal alle reeds verschenen updates en post-launch content bevatten die men al op pc heeft gekregen. Ook de recent verschenen DLC genaamd Operation Eagle zal inbegrepen zijn bij de launch op console.

Spelers die de game via Kickstarter ondersteund hebben krijgen tevens de optie om hun pre-order gratis te veranderen van PS4 naar PS5 of van Xbox One naar Xbox Series X|S via de officiële website van de ontwikkelaar.