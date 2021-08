Dying Light is al sinds 2015(!) uit en nog steeds een waanzinnig populaire game. Dat is mede te danken aan de ongelooflijke hoeveelheid ondersteuning en gratis updates van ontwikkelaar Techland, waaronder een gratis Story Mode voor Dying Light: Hellraid afgelopen juni.

Uiteraard is het daarom niet gek dat fans vragen om een next-gen update voor Dying Light. Piotr Pawlaczyk van Techland heeft in gesprek met MP1st laten weten dat de Poolse ontwikkelaar de fans heeft gehoord, maar dat de studio op dit moment volledig gericht is op het afmaken van Dying Light 2 en “andere projecten”. Pawlaczyk zegt natuurlijk niet wat deze andere projecten zijn.

MP1st: Speaking of the first game, next-gen consoles are here so are there any plans at releasing a possible 60fps update or even a native next-gen port of the original?

Piotr: Right now we are focusing on the release of Dying Light 2 Stay Human and other projects. So nothing to say at this time but we hear our fans and we know they are waiting for this kind of information.