Ondanks dat Techland zich momenteel druk bezighoudt met het afronden van Dying Light 2: Stay Human, wordt ook het origineel niet vergeten. De Poolse ontwikkelaar heeft het eerste deel jarenlang uitstekend onderhouden en Dying Light spelers krijgen nu opnieuw wat nieuwe content aangeboden. De Snow Ops bundel komt precies op tijd voor de feestdagen en jij kan hiermee de kerstsfeer van de zombies in Harran goed verpesten.

Met deze bundel krijg je een unieke skin aangeboden, genaamd de ‘Winter Soldier’ en je krijgt daarnaast ook nog een nieuw wapen dat ongetwijfeld voor koude taferelen zal zorgen. Met de Snowstorm schiet jij vriesgranaten af en iedereen zal bij impact tijdelijk bevroren worden. Benieuwd hoe dat eruitziet? Vergeet dan zeker niet de trailer even te kijken.

De Snow Ops bundel is beschikbaar voor €1,59.

