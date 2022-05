Techland heeft goed nieuws voor alle bezitters en spelers van de originele Dying Light. Ze hebben namelijk besloten om de Enhanced Edition van de game gratis beschikbaar te stellen en dat betekent een sloot aan extra downloadbare content en bonussen.

Iedereen die de standaard editie van Dying Light bezit, kan gratis naar de Enhanced Edition upgraden. Sterker nog, het wordt min of meer automatisch gedaan middels update 1.49. Het enige wat je nadien even moet doen is in het hoofdmenu ‘DLC Packs’ aanklikken om de additionele content te kunnen downloaden.

De korte samenvatting van de extra’s die hierbij zitten, zijn als volgt:

The Following uitbreiding

The Bozak Horde

Crash Test Skin Pack

Ultimate Survivor bundel

Cuisine & Cargo

Spelers die de Enhanced Edition al in bezit hebben, krijgen gratis het ‘Dieselpunk’ pakket. Dit pakket bevat een nieuwe kettingzaag, SMG, sawblade, outfit en een skin voor de buggy.