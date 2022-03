Techland trakteerde ons begin februari op Dying Light 2: Stay Human, maar de Poolse studio is de originele game uit 2015 zeker niet vergeten. Men heeft namelijk speciaal voor de PlayStation 5 een update uitgebracht die drie nieuwe grafische modi introduceert.

Na het installeren van de nieuwe patch kan je drie andere grafische modi kiezen. Performance draait op 60 frames per seconde bij een resolutie van 1080p. Balance verhoogt de resolutie naar 1440p, maar zal hier niet altijd de 60fps halen. Als laatste is er Quality, die je 30fps voorschotelt in een 4K resolutie.

De patch is op het moment alleen beschikbaar voor PlayStation, maar zal ook snel voor Xbox verschijnen. Er is daarnaast een patch voor de PS4-versie van Dying Light beschikbaar en deze zorgt er voor dat PlayStation 4 Pro-bezitters van een stabielere framerate en betere online coöp kunnen genieten.

Console players! A next-gen patch has come to PlayStation, bringing quality improvements and enhancing your gameplay experience even more! Try out the new video modes and enjoy the increased view distance while parkouring through Harran!

Coming to Xbox soon! Stay tuned! pic.twitter.com/PyJq0jSgCw

— Dying Light (@DyingLightGame) March 8, 2022