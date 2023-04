Het is vrijwel elke week mogelijk om een gratis game te claimen in de Epic Games Store en hoewel het veelal indies en wat kleinere games zijn, zitten er soms ook wat grotere titels tussen. Dit is nu het geval met de volgende gratis titel voor de Epic Games Store.

Vanaf 6 april zal namelijk Dying Light Enhanced Edition gratis beschikbaar zijn voor alle gebruikers van de Epic Games Store. Je kunt deze game claimen tot 13 april, dus je hebt een paar dagen de tijd om hiervan te profiteren.

Deze editie is gelijk ook een meer complete, want naast dat het de basisgame bevat, is de Enhanced Edition ook voorzien van allerlei verbeteringen én de uitbreiding The Following. Bij het claimen van de game ontvang je trouwens nog een gratis content pakket dat bestaat uit wat extra wapens, een skin en meer.