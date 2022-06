Techland heeft Dying Light jarenlang van goede ondersteuning voorzien en het vervolg is inmiddels ook al enkele maanden beschikbaar. Ondanks dat de meeste aandacht naar het nieuwe deel gaat, werd Dying Light onlangs nog voorzien van een current-gen patch en er is nu ook een nieuwe uitgave van de game beschikbaar. Dying Light: Definitive Edition is vanaf nu verkrijgbaar en deze biedt een volledige bundel van alle uitbreidingen aan.

In dit pakket krijg je naast de game toegang tot alle 26 uitbreidingspakketten. Hieronder vallen de grote uitbreidingen evenals de kleinere bundels, die skins en dergelijke cosmetische items met zich meebrachten. Spelers die de Platinum Edition al hebben, kunnen geheel kosteloos upgraden naar de Definitive Edition. Iedereen die deze versie niet heeft kan gebruikmaken van een mooie 70% korting.

De Nintendo Switch versie van deze bundel zal binnenkort verschijnen.