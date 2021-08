No Man’s Sky heeft de mooie leeftijd van vijf hele jaren bereikt. Hoewel de release allerminst een schoonheidsprijs verdiende, heeft ontwikkelaar Hello Games zich koest gehouden en zijn ze in stilte verder gaan werken aan talloze gratis updates, om de potentie van deze bijzondere game toch waar te maken.

Om deze verjaardag te vieren, heeft de Britse indie studio de onderstaande trailer in elkaar gezet, die kort terugblikt op de ontwikkeling en de uitbreidingen die ze hebben uitgebracht. Op het einde laten ze tevens een korte teaser zien voor de volgende uitbreiding, die ‘Frontiers’ heet. Hello Games hoopt binnenkort meer informatie te kunnen delen over deze gratis uitbreiding.

No Man’s Sky is verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One|Series consoles en pc.