Toen PlaySense nog PSX-Sense was hebben we een fantastische voorraadbot gelanceerd op Telegram die gebruikers automatisch op de hoogte hield van voorraad drops. Deze groep heeft inmiddels meer dan 26.000 leden en duizenden mensen hebben al een PS5 kunnen scoren dankzij deze bot. Het is ons antwoord op de scalpers die massaal voorraden hebben opgekocht van een console die behoorlijk schaars te verkrijgen is.

Voor de Xbox Series X geldt eigenlijk hetzelfde, ook deze console is nog altijd erg lastig te verkrijgen. Vandaar dat we besloten hebben, ook in het kader van onze multi-platform uitbreiding, om een Xbox Series X groep aan te maken. Dezelfde snelle en accurate bot uit de PS5 groep is ook hier actief, maar dan voor de Xbox Series X.

Join de telegram van de Series X bot via deze link (zorg er wel voor dat je de app hebt geïnstalleerd).