We hebben een leuke lijst ter beschikking gesteld voor jullie. Mocht je een fervent PUBG mobile speler zijn, hebben we hier een lange lijst aan codes die je kunt inwisselen voor allerlei soorten loot. Dit doe je via de PUBG Mobile Redepemtion Center waar je ook onder andere een verificatiecode dient in te vullen, je character ID en daarna op de Redeem-knop moet rammen. Daarna krijg je in de game je loot in de Mail.

SDYMKTKTH8 – Rewards: Andy Character

– Rewards: Andy Character BMTDZBZPRD – Rewards: White Rabbit Set

– Rewards: White Rabbit Set BPHEZDZV9G – Rewards: 1x Heart (Chicken)

– Rewards: 1x Heart (Chicken) BDPPYTZGS9Q – Rewards: Andy Character

– Rewards: Andy Character BCMCZUF8QS – Rewards: Character Voucher Redeem Code

– Rewards: Character Voucher Redeem Code BPHLZDZSH7 – Rewards: 3 permanent Shadow Maiden Set (PUBG Mobile Pakistan)

– Rewards: 3 permanent Shadow Maiden Set (PUBG Mobile Pakistan) BPGOZDZBDG – Rewards: Permanent Off-road Buggy (PUBG Mobile Pakistan)

– Rewards: Permanent Off-road Buggy (PUBG Mobile Pakistan) BPGKZDZJS7 – Rewards:30 3-day Off-road Buggy (PUBG Mobile Pakistan)

– Rewards:30 3-day Off-road Buggy (PUBG Mobile Pakistan) BPGCZDZ6JT – Rewards: 80 PMWI Lucky Crate (PUBG Mobile Pakistan)

– Rewards: 80 PMWI Lucky Crate (PUBG Mobile Pakistan) BPHAZDZVQ8 – Rewards: 3000 Heart (Chicken) (PUBG Mobile Pakistan)

– Rewards: 3000 Heart (Chicken) (PUBG Mobile Pakistan) BMTEZBZPPC – Rewards: Piglet Set

– Rewards: Piglet Set BMTBZBZ4ET – Rewards: Jester Hero Headgear and Jester Hero Set (1day)

– Rewards: Jester Hero Headgear and Jester Hero Set (1day) PUBGMCREATIVE

BNBEZBZECU

BMTDZBZPRO

KZCZBENE

LEVIN1QPCZ – Rewards: Racer Set (Gold)

– Rewards: Racer Set (Gold) DKJU8LMBPY – Rewards: Silver Fragments

– Rewards: Silver Fragments UCBYSD800 – Rewards: Free UC

– Rewards: Free UC SD16Z66XHH – Rewards: SCAR-L Gun Skin

– Rewards: SCAR-L Gun Skin KARZBZYTR

R89FPLM9S – Rewards: Companion

– Rewards: Companion PGHZDBTFZ95U

BDFVZBIZ7KN

PUBGMOBILEBD

5FG10D33 – Rewards: Falcon

Rewards: Falcon S78FTU2XJ – Rewards: New Skin

Rewards: New Skin BMTFZBZQNC – Rewards: Drifter Set (1 day)

– Rewards: Drifter Set (1 day) BAPPZBZXF5 – Rewards: UMP-45 Gun Skin

– Rewards: UMP-45 Gun Skin BMTCZBZMFS – Rewards: Pretty in Pink Set (outfit) & Pink cat earphones

– Rewards: Pretty in Pink Set (outfit) & Pink cat earphones BMTGZBZBKQ – Rewards: M416 Skin

– Rewards: M416 Skin TQIZBz76F – Rewards: Motorcycle Skin

– Rewards: Motorcycle Skin LEVKIN1QPCZ – Rewards: Pacer Set – Gold

Rewards: Pacer Set – Gold VETREL2IMHX – Rewards: Bumble Bee Set

– Rewards: Bumble Bee Set ZADROT5QLHP – Rewards: Stealth Brigade Set

– Rewards: Stealth Brigade Set SIWEST4YLXR – Rewards: Assassin Suit & Bottom

– Rewards: Assassin Suit & Bottom BBKRZBZBF9 – Rewards: Cannon Popularity

– Rewards: Cannon Popularity BOBR3IBMT – Rewards: Desert Ranger Set

– Rewards: Desert Ranger Set VEZIRBEYEID – Rewards: GVK Parachute

Rewards: GVK Parachute BMTJZDZPPK – Rewards: Jester Hero Headgear

– Rewards: Jester Hero Headgear RNUZBZ9QQ (Rewards: Legendary Vehicle Skin)

(Rewards: Legendary Vehicle Skin) MAY25PUBGMOBILE (Rewards: 1 Aircraft Pilot License, “What?” Graffiti)

(Rewards: 1 Aircraft Pilot License, “What?” Graffiti) MONSTERDETECTED (Rewards: 1 Aircraft Pilot License, “What?” Graffiti)

(Rewards: 1 Aircraft Pilot License, “What?” Graffiti) TITANSLASTSTAND (Rewards:1 Aircraft Pilot License, “Follow Me” Graffiti )

(Rewards:1 Aircraft Pilot License, “Follow Me” Graffiti ) GODZILLAVSKONG (Rewards: 1 Aircraft Pilot License, “Curious” Graffiti)

(Rewards: 1 Aircraft Pilot License, “Curious” Graffiti) GODZILLAKONG (Rewards: 1 Aircraft Pilot License, 3 Silver)

(Rewards: 1 Aircraft Pilot License, 3 Silver) DKJU9GTDSM (Rewards: 100 Silver Fragments)

(Rewards: 100 Silver Fragments) PUBGM GROZA (Rewards: The Skulls – Groza)

(Rewards: The Skulls – Groza) TIFZBHZK4A (Rewards: Legendary Outfit)

(Rewards: Legendary Outfit) BEAUTY (Rewards: Duelist Set)

(Rewards: Duelist Set) PEACE (Rewards: Piglet Set)

(Rewards: Piglet Set) HEALTH (Rewards: Combat Driver Set)

(Rewards: Combat Driver Set) LUCKY (Rewards: Combat Driver Set)

(Rewards: Combat Driver Set) HAPPINESS (Rewards: Underground Crew Set)

(Rewards: Underground Crew Set) LOSTFREQPUBGM (Rewards: Lost Frequencies song)

(Rewards: Lost Frequencies song) RAMADANMUBARAK (Rewards: Jester Hero Headgear)

(Rewards: Jester Hero Headgear) RAMADANKAREEM (Rewards: Duelist Set)

(Rewards: Duelist Set) GPHZDBTFZ (Rewards: Scar-L Gun Skin)

(Rewards: Scar-L Gun Skin) BBKVZBZ6FW (Rewards: PUBG Tea Popularity)

(Rewards: PUBG Tea Popularity) EKJONARKJO (Rewards: M416 Gun Skin)

(Rewards: M416 Gun Skin) MIDASBUY (Rewards: Free Namecard and Room Card)

(Rewards: Free Namecard and Room Card) TIFZBIZACZG (Rewards: Legendary Outfit)

(Rewards: Legendary Outfit) TIFZBJZWMN (Rewards: Legendary Outfit)

(Rewards: Legendary Outfit) BBKTZEZET3 (Rewards: Legendary Outfit)

(Rewards: Legendary Outfit) GOODMORNING (Rewards: 2021 Fireworks Gift)

(Rewards: 2021 Fireworks Gift) BBVNZBZ4M9 (Rewards: 2 Red Tea Popularity)

Je kunt PUBG Mobile hier downloaden voor iOS en hier voor Android.