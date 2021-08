Grand Theft Auto V doet het nog steeds erg goed en binnenkort verschijnt de game voor een derde keer op een nieuwe generatie consoles. Over die versie heeft de Duitse PlayStation Blog een artikel online gezet waarin men de framerate en resolutie onthult.

Volgens dat artikel zal de versie die end dit jaar verschijnt draaien op 4K/60 fps, al is er nog geen officiële bevestiging over de framerate en resolutie op de Xbox Series X. Logischerwijs ontvangt Microsofts nieuwste console uiteraard dezelfde upgrade, maar tot daarover meer onthuld wordt, is het enkel een vermoeden. De upgrade is zeer welkom voor de vele fans van GTA V, al kijken ze ook al enige tijd enorm hard uit naar een nieuwe game binnen de reeks.

De next-gen versie van Grand Theft Auto V verschijnt op 11 november 2021 op de PS5 en Xbox Series X|S.