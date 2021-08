Microsoft onthulde gisteren dat ze op 24 augustus, tijdens Gamescom, een nieuwe livestream organiseren. Vandaag heeft men nog meer goed nieuws te melden, want tijdens Gamescom is er tot wel 75% korting in de Xbox Game Store op diverse games.

Die sale is enkel van toepassing voor de Europese Xbox-leden en zal volgens Microsoft enkele ‘iconische games’ bevatten. Een exacte datum is nog niet vrijgegeven, maar met een livestream op 24 augustus lijkt het niet onlogisch dat deze op dezelfde dag begint en loopt tot maandag 30 augustus.

Welke games zou jij graag in de sale terug willen zien? Laat het ons weten in de comments.