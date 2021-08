Tijdens de recente maandelijkse Forza-livestream toonde Playground Games enkele locaties in Forza Horizon 5. Daarna verscheen er ook een afbeelding met de volledige map en die is zeker niet klein te noemen.

Forza Horizon 5 speelt zich af in Mexico en de hele map is 50% groter dan de map van het Verenigd Koninkrijk in Forza Horizon 4. Het meest opmerkelijke is de enorme grootte van de La Gran Caldera vulkaan die zich in het noordwesten bevindt. Volgens de ontwikkelaar is deze vulkaan zodanig groot dat ze zichtbaar is vanop eender welke locatie in de game.

Daarnaast zien we ook het stadion en de zandduinen, maar vooral de grote snelweg die het mogelijk maakt om in een razendsnel tempo van het ene uiteinde naar het andere te rijden. Dat kan je doen in de 2022 Toyota Supra, een nieuwe wagen die ook tijdens de livestream werd onthuld. Wil je de volledige stream bekijken? Dan kan dat hieronder.

Forza Horizon 5 verschijnt op 9 november 2021 op de pc, Xbox One en Xbox Series X|S.