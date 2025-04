Special | Forza Horizon 5 op de PlayStation 5 – Op 30 januari 2025 werd aangekondigd dat Forza Horizon 5 naar de PlayStation 5 zou komen. De racer van Playground Games, die zich afspeelt in een fictieve versie van Mexico, verscheen origineel voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc in november 2021. De PlayStation 5-versie bevat alle eerder uitgebrachte content, inclusief de uitbreidingen Hot Wheels en Rally Adventure. Wij waren in onze review zeer enthousiast over de game, want deze zag er goed uit, klonk geweldig en er was immens veel te doen. Daarom zijn we nu eens gaan kijken of jij deze versie voor de PlayStation ook in huis moet halen.

Opnieuw Mexico ontdekken

Mocht je nog niet weten hoe de game in elkaar steekt, lees dan gerust nog eens onze review na. Daarin waren we zeer enthousiast en we gaven de game een score van 9.5. Heel veel verschil met die versie moet je natuurlijk niet verwachten, al wordt er natuurlijk wel gebruikgemaakt van de mogelijkheden van de DualSense-controller. De game kent nu namelijk haptische feedback implementatie om aan te geven op welk terrein je je bevindt. De adaptieve triggers bepalen vooral de remkracht en zorgen ervoor dat er verschil te bespeuren valt tussen de verschillende wagens. Moet je alleen hiervoor de game op de PlayStation 5 spelen? Nee natuurlijk niet, maar het is wel leuk dat ze er gebruik van maken. Verder kan je natuurlijk ook je racestuurtje gebruiken om de vulkaan of jungle te trotseren.

Wat wel nieuw is, is Horizon Realms. Dit is een modus waarin je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk skillscore moet behalen door bijvoorbeeld te driften, dingen omver te rammen of door je met vier wielen in de lucht te bevinden. Dit speelt zich af in 12 verschillende arena’s, waarvan er al 11 tijdelijk beschikbaar waren via seizoensgebonden evenementen en 1 nieuw stadioncircuit, waar je met driften aan de hoogste score moet komen. De modus is op zich wel geinig, maar we kunnen ons niet inbeelden dat we ons er langer mee gaan bezighouden dan nodig is om alle beloningen van de modus, zoals wagens en outfits, vrij te spelen. Mocht je de game al veel gespeeld hebben op andere platformen, zal deze modus je niet direct overtuigen.

Van de jungle tot de woestijn

Audiovisueel zat de game al heel sterk in elkaar en ook op de PlayStation 5 en de PlayStation 5 Pro ziet en klinkt de game geweldig. Je hebt twee verschillende modi om uit te kiezen met een Performance modus die draait op 60 frames per seconde en een Quality modus die het moet doen met 30 frames per seconde. In die eerste modus gaat het dan om een dynamische 4K-resolutie, terwijl de tweede modus het doet in een native 4K-resolutie. Bij de PlayStation 5 Pro krijg je in de Quality modus ook nog ray tracing om ervoor te zorgen dat de reflecties er nog beter uitzien. Wat de audio betreft zit het ook wel goed, want wagens klinken nog steeds verschillend en geen enkel geluid kan een bulderende motor overtreffen.

Ons enige puntje van kritiek op het origineel was de te agressieve AI op de hogere moeilijkheidsgraden. Hoewel we het gevoel hebben dat dit wat beter is dan met de release in 2021, lijkt dit probleem nog niet helemaal verholpen. Zo kijkt de AI nog te weinig in de spiegel en durven ze je wel eens als vangrail te gebruiken omdat ze anders de bocht niet halen. We moeten daarbij natuurlijk wel toegeven dat we hen hetzelfde lappen als we weer eens ons rempunt wat te ver hebben ingeschat. Een al te groot probleem is het dus niet, al was het wel fijn geweest als de balans in dat opzicht net wat beter was geweest, maar het is geen groot punt om over te vallen.

Conclusie

Mocht je je nog niet gewaagd hebben aan Forza Horizon 5 op de Xbox Series X|S of pc, dan is het nu het moment om deze mooie fictieve versie van Mexico te ontdekken in oude klassieke wagens, nieuwe bolides of krachtige 4×4’s. De toevoeging van Horizon Realms zorgt dat de waslijst aan zaken die je kan beleven nog is aangedikt, alleen moeten we toegeven dat we er toch niet heel veel uren aan gaan slijten. Audiovisueel is de game natuurlijk top en ook is het fijn dat de game gebruikmaakt van de features van de DualSense-controller. Mocht je de game dus al grijsgedraaid hebben tussen 2021 en nu, dan zien we niet echt een reden om dit nogmaals te doen, maar anders is het zeker een aanrader. Forza Horizon 5 is vanaf 25 april (in early access) beschikbaar voor de PlayStation 5.