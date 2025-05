Forza Horizon 5 blijkt groots succes op de PlayStation 5

Dat we ooit een Forza Horizon game mochten zien op het PlayStation platform had ik een aantal jaren terug nooit gedacht. Toch is het werkelijkheid geworden. Het voelt voor veel spelers als een droom die eindelijk uit mag komen. Dit blijkt ook uit de verkoopcijfers van de titel. De game is namelijk al meer dan 1,2 miljoen keer verkocht.

Dit blijkt uit een artikel dat is gepubliceerd door Alinea Analytics, waarin zij verder ingaan op de trend die Xbox op dit moment volgt: het verkopen van Xbox games op het PlayStation platform. Een prachtig aantal verkochte exemplaren, net iets meer dan een week na de officiële release. Naar verwachting zal dit niet het laatste succes zijn, op het platform wat ooit nek aan nek ging met Xbox.

Another Xbox hit lands on PlayStation. Microsoft’s gaming strategy is clearly gaining momentum. @superhys did a great write-up (https://t.co/XOTwRre6EH) on the broader trend of Xbox titles making their way to PlayStation, and we can now add another success to the list. pic.twitter.com/55hafa6xSt — Viktor Spindler (@fintech_dev) May 7, 2025

Uit een eerder bericht van Alinea Analytics blijkt zelfs dat Indiana Jones and the Great Circle meer exemplaren heeft verkocht op PlayStation, vergeleken met Xbox, waar Game Pass natuurlijk wat roet in het eten gooit vanwege de day-one release. Sea of Thieves deed er bijna een jaar over om de 1,8 miljoen verkochte exemplaren te behalen, Forza heeft dit doel binnen anderhalve week al bijna bereikt.