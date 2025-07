Forza Horizon 5 is tot nu toe de bestverkochte game op de PlayStation 5 in 2025

Waar het jaren terug ondenkbaar was, zien we steeds meer dat Microsoft games op de PlayStation uitbrengt en Sony is zo langzamerhand ook overstag aan het gaan. Microsoft neemt daar momenteel het voortouw in met Forza Horizon 5 als grootste succesverhaal. Deze game is namelijk de bestverkochte game op de PlayStation 5 van dit jaar.

Dat blijkt uit cijfers van Alinea Analytics, gebaseerd op data van 21 juli, vergeleken met andere goedverkopende games. Forza Horizon 5 voert de lijst aan met 3 miljoen verkochte exemplaren, gevolgd door Monster Hunter Wilds. Assassin’s Creed: Shadows, Elden Ring: Nightreign en Expedition 33.