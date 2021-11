Review | Forza Horizon 5 – Als je aan Xbox denkt, dan denk je al snel aan Halo, Gears of War en Forza. Laatstgenoemde begon jaren terug als een serieuze concurrent voor Gran Turismo in de vorm van Forza Motorsport, maar heeft er sindsdien een broertje bij gekregen: Forza Horizon. Deze franchise laat de simulator-roots van Motorsport wat meer links liggen en is vooral bedoeld om de liefde voor auto’s te vieren. Terwijl Turn 10 werkt aan de volgende Forza Motorsport, heeft Playground Games de eer om het einde van het jaar af te trappen. Is Forza Horizon 5 meer dan een guitige racer in een mooi jasje? Dat gaan we je nu vertellen. Ladies and gentlemen, start your engines!

¡Bienvenido a México!

We mogen dan wel langzaamaan richting de winter gaan, maar Forza Horizon 5 houdt het echter lekker zonnig. Het immense Horizon Festival is namelijk verplaatst naar het warme Mexico, met een gebied wat bijna 110 km² beslaat. Een bijzonder mooie intro geeft je een eerste indruk van de verschillende gebieden en soorten races die je zult aangaan in het land van zon, sombrero’s en taco’s. Het verhaal begint met jou, de ‘superster’ van het Horizon Festival, en je hebt de taak om Mexico te doorzoeken naar de dikste race evenementen, de geheimen van het land en natuurlijk om in héél erg veel auto’s te rijden. Je kiest een (bij)naam, geeft je personage een leuke look en besluit wat je eerste racemonster gaat worden.

Mexico is opgedeeld in elf secties (of: ‘biomen’), die ieder hun eigen gezicht en karakteristieken hebben. Zo kun je bijvoorbeeld al driftend het berggebied van de vulkaan ‘La Gran Caldera’ verkennen, in een dune buggy scheuren over de stranden van ‘Dunas Blancas’ of de smalle straten van ‘Guanajato’ onveilig maken. Een aantal van deze biomen vormen tevens het hart van bepaalde categorieën binnen het Horizon Festival. Het eerdergenoemde La Gran Caldera en Guanajato zijn de centra voor respectievelijk off-road waanzin met trucks en straatraces met opgepimpte bolides. Naarmate je ‘Accolades’ verdient – door bijvoorbeeld races te winnen of stunts uit te voeren – openen een aantal speciale evenementen per categorie. Deze evenementen verschillen in lengte, schaal en opzet maar ze zijn altijd vermakelijk, mede door de variatie die erin zit.

Zo zul je bijvoorbeeld enorme races afleggen die je door de hele map sleuren, meehelpen aan de stunts van een film of juist de geschiedenis achterhalen van de Volkswagen Kever, die erg geliefd is in Mexico. Hoe meer evenementen je oppikt, hoe meer de map zich nadien lijkt te vullen met nieuwe races, stunts en plekjes om te ontdekken. De hoeveelheid content in Forza Horizon 5 is idioot en menig autoliefhebber kan hier z’n hart ophalen. Mocht je plotsklaps toch niks meer te doen hebben, dan kun je nog aan de slag met de Super 7 Challenges of Events Lab: beide zijn manieren voor spelers om zelf respectievelijk kleine uitdagingen of volledige races op te tuigen. Beide modi werken intuïtief en misschien nog belangrijker: ze zijn simpel. Je bent binnen een paar minuten al klaar met het opzetten van een race, hoewel dit natuurlijk afhankelijk is van hoe je lang je het evenement wilt maken.

Pure schoonheid

Het oog wil ook wat en op dat gebied hebben we niks te klagen. Zoals eerder gezegd zijn de elf biomen uniek in stijl, maar ze spatten eveneens op technisch gebied van het scherm af. Het rijke gebruik van kleuren, haarscherpe texturen, een dynamisch weersysteem, gedetailleerde fauna en enorme skyboxes: dit zijn slechts enkele delen van de ingewikkelde grafische puzzel die de naam Forza Horizon 5 draagt, maar het harde werk spreekt boekdelen. Rijden door Mexico is pure schoonheid en dit komt mede door de grafische opties, waarvan er twee stuks zijn. De Quality modus mikt op een native 4K resolutie en 30 frames per seconde. Kies je voor Performance, dan zal ook daar de resolutie native 4K zijn, maar ditmaal is de framerate 60fps. Onze smaak gaat uit naar de Performance modus, omdat daar de responsiviteit van de besturing toch nét iets scherper is. Hoe dan ook, Forza Horizon 5 is een grafisch feest.

Waar zitten dan de verschillen, vraag je je misschien af? In de Performance modus zijn er een aantal grafische zaken verminderd, zoals de hoeveelheid details in de verte of de hoeveelheid en kwaliteit van de schaduwen die opgeworpen worden door bijvoorbeeld koplampen. In de praktijk zul je merken dat de Performance optie – door de hogere framerate – rustiger voor de ogen is, maar dat er tevens meer ‘pop-in’ van schaduwen en vegetatie is, het is echter nooit zo extreem dat het stoort en zeker niet met de soms enorme snelheden waarmee je door Mexico knalt. In de Quality modus ogen bovenstaande zaken net iets consistenter, net als de anti-aliasing, die wat scherper gekartelde randjes weet te elimineren. Ray tracing ontbreekt helaas – of in ieder geval – tijdens de reguliere gameplay. In Forzavista, de modus waar je elk meticuleus detail van je auto kunt bekijken, is wel ray tracing beschikbaar. Reflecties in bijvoorbeeld het chroom of de lak van je auto en de toch al prachtige belichting brengt je bolides net iets meer tot leven.

Over wagens gesproken: ook daar heeft Playground Games hun huiswerk gedaan. Er zijn ruim 500 scheurijzers te verzamelen en ze rangeren van de redelijk bescheiden Mazda’s, Ford’s en Renault’s tot de meer uitbundige Lamborghini’s, Ferrari’s en Pagani’s. Het is vooral bijzonder wat voor een krankzinnig oog voor detail er in de auto’s verwerkt zit. Stap in elke willekeurige bak en je zult zien dat zowel het exterieur als het interieur stuk voor stuk verzorgd zijn. Of het nou gaat om de details op het stuur en de ventilatieroosters in je BMW of de vering van de prachtige BAC Mono die op en neer stuitert als je je op wat ruwer terrein bevindt, het ziet er allemaal piekfijn uit en Forza Horizon 5 zet zonder twijfel een nieuwe standaard als het gaat om hoe je auto’s vorm moet geven in een game.

Mozart in a go-kart

We houden het nog even bij de auto’s, want naast een geweldige grafische presentatie moeten we tevens complimenten geven aan hoe de voitures klinken. Den ouden klassiekers zoals de Bentley 8 Litre ploffen en tuffen vrolijk weg, terwijl de 12 cilinders van de Lamborghini Reventón gillen en schreeuwen om liters zuurstof en benzine. Combineer dat met vijf radiozenders om naar te luisteren en je merkt dat er overduidelijk veel aandacht besteed is aan de audio. Datzelfde geldt voor de besturing. Alle auto’s zijn gebaseerd op een gesimuleerd model en dat betekent dat bijvoorbeeld een voorwiel aangedreven hatchback moeite heeft met het pakken van bochten wegens diens onderstuur, daar moet je dus rekening mee houden. Daarentegen zal een achterwiel aangedreven sportbak het lastig vinden om de bochten niet té frivool te nemen en dat de staart maar al te graag uit de bocht wil vliegen. Vol gas de bocht in gaan á la Ridge Racer zit er dus zeker niet in en er is deftig rem- en gaswerk om een race tot een goed einde te brengen.

Dan moeten we het nog hebben over de customisatie opties, waarvan er talloze aanwezig zijn. Je kunt namelijk niet alleen je auto aan de buitenkant mooi aankleden met bijvoorbeeld likjes verf, liveries, teksten en bodykits, maar voor de echte fanatiekeling is het ook mogelijk om de minder zichtbare zaken – zoals de stijfheid van je vering of een nieuwe turbo – aan te passen dan wel aan te schaffen. De hoeveelheid menu’s en sliders zijn duizelingwekkend en nagenoeg elk facet van je wagen is bewerkbaar. Dit geldt eveneens over de toegankelijkheidsopties voor bijvoorbeeld spelers die last hebben van kleurenblindheid en andere rijmechanieken, zoals de verschillende gradaties waarin de game hulp biedt met het sturen of de hoeveelheid traction control die je wilt hebben. Alles is erop ingericht om het voor de leek zo simpel mogelijk te maken, maar ook dat de rasechte autoliefhebber z’n ei kwijt kan. Of Forza Horizon 5 meer neigt naar een arcade racer of juist een simulator? Dat ligt grotendeels bij jezelf en hoeveel je aan de knopjes gaat zitten draaien.

Geniepige AI

We moeten echter wel een aantal vraagtekens zetten bij de afstelling van de AI. Naarmate we verder kwamen in de talloze evenementen, kregen we een aantal keer de suggestie om de moeilijkheidsgraad omhoog te schroeven omdat we wel érg makkelijk eerste werden. We zijn hiermee akkoord gegaan, maar we moesten een grens trekken bij het ‘Pro’ niveau. Playground Games lijkt namelijk het idee te hebben dat een hogere moeilijkheidsgraad gelijk staat aan de AI magisch meer acceleratievermogen en grip geven. Tevens hebben de tegenstanders de neiging om je zonder pardon van de baan af te beuken en je het gevoel te geven dat het ‘11 racers tegen jou’ is, in plaats van ‘12 racers die allemaal als eerste over de finish willen komen’. Het is niet dat de races onmogelijk zijn, maar als je bij de start de Honda Integra Type R naast je bijna twee keer sneller ziet optrekken dan dezelfde (identieke) Honda als waar jij in rijdt, dan fronsen we de wenkbrauwen toch even.

Gelukkig kun je ook terecht bij je menselijke tegenhangers. Hoewel we de multiplayer niet heel uitgebreid hebben kunnen testen omdat er nog niet zoveel spelers waren, zijn de eerste indrukken goed. We hebben meermaals andere spelers langs zien sjezen en kunnen uitdagen tot een spontane Head-To-Head race. Tevens zijn we een aantal keer in een Convoy beland en hebben we een reeks races kunnen doen tegen zowel elkaar als de AI. De spelervaring was destijds zeer soepel en we beleefden bijna geen lag, hoewel een hele lichte stotter hier en daar niet zo vreemd is, gezien de snelheden die soms worden behaald. Liefhebbers van de Eliminator-modus mogen trouwens verheugd zijn, want die is vanaf de launch beschikbaar. Horizon Arcade neemt het juist weer wat minder serieus: dit zijn talloze mini-games en geinige modi die je met vrienden (of vreemdelingen) kunt aanvliegen. Dan kun je denken aan: wie kan de beste stunts uithalen of de hoogste driftscore vergaren? Het is een geinige toevoeging die je eventjes afleidt van het meer serieuze racewerk, maar het behoort niet tot de ‘verplichte’ onderdelen.

Gereviewd op: Xbox Series X.

Ook beschikbaar op: Xbox Series S, Xbox One en pc.