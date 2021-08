Special | Forza: De racegame met twee gezichten – De Forza franchise draait al een behoorlijk tijdje mee. Op de eerste Xbox zag Forza het levenslicht en sindsdien is het niet meer weg te denken tussen de andere racetitels op je boekenplank. Door het ambitieuze streven van de studio hebben we inmiddels een behoorlijk aantal delen binnen deze franchise mogen verwelkomen. Naar aanleiding van het aanstaande Forza Horizon 5, is het daarom de moeite waard om dit eens nader te bekijken. Het is namelijk vrij uniek wat er binnen deze franchise is gebeurd en het is vooral indrukwekkend wat voor populariteit het heeft opgebouwd na al die jaren.

Twee studio’s, twee stijlen

In 2005 werd op de eerste Xbox de Forza Motorsport franchise geboren. De simulatie racegame, exclusief voor dat platform werd warm onthaald door de gamers. Sindsdien wordt er elke twee jaar een Forza Motorsport game op de markt gebracht, tot groot genoegen van de fans. In 2007, toen het vervolg kwam op het origineel, was dat ook gelijk de eerste Xbox 360 uitgave in de franchise. In 2017 was de laatste Forza Motorsport game te spelen en het is nu wachten op de opvolger hiervan. Verschillende deals met grote automerken, zodat je bij de E3 presentatie een mooie bolide kon aanschouwen, is vaste prik geworden, maar ook een mooie samenwerking met Top Gear mocht in het verleden niet ontbreken. Forza Motorsport biedt erg veel voor de racefans.

In 2012 gebeurde er iets interessants. Daar waar Turn 10 Studios de Forza Motorsport games maakt, is Playground Games erbij gekomen om een tweede lijn Forza games te produceren. Forza Horizon is geen serieuze racesim, maar puur arcade speelplezier. Het is eigenlijk een spin-off te noemen van de Motortsport delen. Met de komst van deze andere soort Forza games hebben wij vanaf 2011 elk jaar een Forza deel mogen verwelkomen tot aan 2020. In 2019 hadden we een Forza Motorsport verwacht, gezien er dus elke twee jaar eentje uitkomt, maar die traditie is nu doorbroken. De laatste Forza game was Forza Street en die is bedoeld voor de mobiele apparaten. Dus met smart kijken we uit naar wat er eind dit jaar zal uitkomen….

Wat is Forza Horizon precies?

Het professionele circuit wordt ingeruild voor festivals. Elk Horizon deel speelt zich in een ander land af, waardoor elk festival een compleet eigen stijl heeft. Zo speelde het eerste deel zich af in Colorado, Amerika. Het tweede deel in Zuid-Frankrijk en delen van Noord-Italië. Het derde deel heeft zijn weg gevonden naar Australië en met het laatste vierde deel konden wij scheuren in Engeland. In elk van de games kan je niet alleen op klassieke wijze een race aangaan, maar heb je ook (snelheids) uitdagingen en een hoop andere uiteenlopende opdrachten die je kan vervullen. Dit draagt nog eens extra bij aan het fungehalte. Zo heb je (via DLC) in Forza Horizon 3 de mogelijkheid om onder andere als een speelgoed auto rond te rijden via de Hot Wheels uitbreiding of je in Forza Horizon 4 wanen op een LEGO eiland. Zo absurd kan het eraan toegaan in de games.

Met Forza Motorsport en Forza Horizon heb je als Forza fan altijd de keuze om een professioneel getinte race ervaring op te zoeken of juist een relaxte ervaring met meer gekke capriolen. Forza Horizon draait om fun, arcade racen en een flinke dosis goede muziek. De makers hebben zich ook laten inspireren door echte festivals voor de juiste sferen. Daarbij mag ook gezegd worden dat veel ontwikkelaars bij Playground Games gewerkt hebben aan andere race franchises, zoals Colin McRae: Dirt, Driver en het befaamde en geweldige Project Gotham Racing. Een mengelmoes van veel talent, dus het is daarom ook niet zo gek dat de Horizon games minstens zo populair zijn als de Motorsport tegenhangers.

Uitkijken naar Forza Horizon 5

In november mogen we de nieuwste telg in de serie verwachten. Ditmaal kunnen wij stunten en rijden in de prachtige natuur van Mexico. Vulkaanlandschappen, woestijnen en onder andere ook jungles zijn enkele voorbeelden van wat je kan verwachten van Forza Horizon 5. Dit deel zal ook veel uit de Xbox Series X trekken en dat valt al te zien in de laatste beelden die zijn vrijgegeven tijdens de gamescom van deze week. Met op de cover een dikke Mercedes-AMG One en een 2021 Ford Bronco Badlands, heeft de game al zeer stoere wagens waarmee te pronken valt. Hieronder kun je de gameplaytrailer bekijken om een idee te krijgen, waarin je kunt zien met welke wagens je straks naar hartenlust Mexico onveilig kan maken.