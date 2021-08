Het is alweer zeker vier jaar geleden dat niet alleen nieuwe fans kennis konden maken met de Zelda-franchise, maar ook oude liefhebbers de open wereld van Breath of the Wild konden betreden. The Legend of Zelda: Breath of the Wild krijgt immers ook een opvolger, maar dat neemt niet weg dat de het eerste deel een likje verf kan gebruiken. Althans, een Duits bedrijf genaamd Digital Dreams heeft via mods de ‘Bland of the Wild’ omgetoverd tot ‘Breathtaking of the Wild’.

De graphics zijn namelijk behoorlijk verbeterd. Zo draait de game op een resolutie van 8K (!) en heeft het ook ray tracing voor net dat beetje extra realisme in de belichting. Het ziet er werkelijk voortreffelijk uit en laat zien dat het Nintendo eens zal sieren om met een krachtigere console te komen. Want veel kracht heeft deze build wel nodig. Met een RTX 3090, 32GB RAM en 2TB SSD pc build is dit project werkelijkheid geworden. Digital Dreams maakt gebruik van hun eigen ray tracing presets om de belichting te verbeteren ten opzichte van het origineel. Hieronder kun je de beelden zien.