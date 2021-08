Overcooked! All You Can Eat is jarig en dat moet natuurlijk gevierd worden. Traditiegetrouw deel je op je verjaardag wat lekkers uit en dat is precies wat Ghost Town Games heeft gedaan. De ontwikkelaar heeft namelijk een gratis Birthday Party update vrijgegeven, die een aantal zaken toevoegt.

Zo zijn er maar liefst vijf nieuwe keukens, die natuurlijk geheel in het teken staan van verjaardagsfeestjes. Tevens is er een nieuwe chef – Tabby Cat – en een nieuw recept terug te vinden: Cup of Tea. Daar houdt het feest echter niet op, want Overcooked! All You Can Eat is tot 11 augustus gratis te spelen op Steam, en de gehele franchise is op alle platformen verkrijgbaar met hoge kortingen, tot wel 80%.

Overcooked! All You Can Eat is een geremasterde bundel van zowel Overcooked 1 en 2 die in eerste instantie voor de PlayStation 5 en Xbox Series consoles is verschenen. Uitgever Team17 en Ghost Town Games besloten later de game ook naar de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc te brengen.