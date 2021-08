LEGO games staan altijd garant voor succes en populariteit, zeker als je de bekende bouwsteentjes combineert met de superhelden van Marvel. In 2013 verscheen LEGO Marvel Super Heroes in de winkelrekken voor onder andere de PlayStation 4, pc en Xbox One.

Daar komt nu ook de Nintendo Switch bij, zo hebben ontwikkelaar TT Games en uitgever Warner Bros. Games bekendgemaakt. LEGO Marvel Super Heroes zal namelijk op 8 oktober voor Nintendo’s handheld/console verschijnen. Deze versie zal uiteraard alle bijbehorende uitbreidingen met zich meebrengen, zoals het Super Pack en het Thor-gerelateerde Asgard Pack.

Hieronder hebben we de officiële launch trailer nog eens voor je geplaatst.