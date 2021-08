Helaas belandt een groot deel van de projecten in de archiefkasten, en lang niet altijd krijgen we daar het achterliggende verhaal bij te horen. Jason Bischoff – voormalige director of Global Consumer Products bij Saban Brands – heeft echter besloten om op Twitter een boekje open te doen over een geannuleerde Power Rangers-game.

In 2016 was Bischoff namelijk druk bezig met het pitchen van een nieuwe game met de titulaire superhelden in de hoofdrol. ‘Project Nomad’, zoals de game toen heette, moest een open wereld coöpgame worden, die elementen had van de bekende Batman Arkham-titels. Bischoff betitelt de game zelf ook als ‘Arkham Rangers’. Helaas was er binnen Saban Brands geen budget of mankracht om de pitch te ondersteunen, ondanks dat ontwikkelaars en uitgevers enthousiast waren over het project.

‘I had hoped to BusDev an ambitious, open world co-op that captured the energy, teamwork, and history of the franchise through a fresh lens. Basically, ‘Arkham’ Rangers… or Gotham Knights 5yrs before GK’s announcement. Calling on old friends, we built the pitch we wanted to see. While these looks were never intended to be final, I think it’s safe to say we were onto something compelling!

Sadly, with so much circulating through the studio at the time, there was no bandwidth or budget to support. What I did have, however, was an invaluable ‘blessing’ to independently explore… and explore I did! While early talks with Devs/Publishers was favorable, ultimately time + big shifts in our business saw conversations around Project Nomad peter out. These things totally happen! The industry is built on ‘what could have beens.’