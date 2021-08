Een van de pilaren van het Nintendo rijk is de Mario franchise en deze gaat al ontzettend veel jaren mee. Het succes van de Italiaanse loodgieter mag niet onderschat worden en Nintendo kondigde bijna vier jaar geleden aan dat er een geanimeerde Super Mario film zou komen. De film wordt gemaakt door Illumination Studios dat de Despicable Me films heeft gemaakt. Veel meer informatie hadden we tot op heden niet en daar komt nu een klein beetje verandering in.

Zo weten we nu dankzij een interview tussen Bert Kreischner en Sebastian Maniscalco – beiden zijn stand-up comedians – dat er een wel heel oud personage te vinden zal zijn in de film. Tijdens het gesprek kwam naar voren dat Sebastian Maniscalco namelijk de rol van Spike op zich zal nemen. De naam zal sommige fans wellicht niets zeggen. Voorman Spike komt namelijk uit de game Wrecking Crew uit 1985 en deze game was te spelen op de Famicom/NES. In deze game waren Mario en Luigi onder contract bij Spike en zij moesten zo snel mogelijk een gebouw zien te slopen.

Het onderstaande fragment uit het interview kan je hieronder bekijken.