In februari van dit jaar kon je bij ons al lezen dat het nieuwste deel in de Disciples-serie ook voor consoles zou verschijnen. Nu weten we wanneer we daadwerkelijk met de strategy RPG aan de gang kunnen.

Het duurt niet heel lang meer voordat Disciples: Liberation beschikbaar wordt gesteld. De game zal namelijk op 21 oktober 2021 uitkomen voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Vooral gamers die zich flink willen verdiepen in een RPG kunnen hun hart ophalen. Disciples: Liberation schotelt je namelijk meer dan 80 uur aan gameplay voor en heeft vijf verschillende eindes. Buiten de aankondiging van de releasedatum is er ook een teaser trailer vrijgegeven en die check je hieronder.